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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1041104210431044

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 973
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
249
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 973
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:25

swan forever Привязанная карта МОНО к приложению Сильпо сейчас "сказала" в выписке,что это интернет платёж.
IGNAT
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:11

  Slx написав:давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...

Чистыми
Насчитывается)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4501
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:44

ingtrans
Благо дарствую за конкретику
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valya
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  #<1 ... 1041104210431044
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