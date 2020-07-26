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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:25
swan forever Привязанная карта МОНО к приложению Сильпо сейчас "сказала" в выписке,что это интернет платёж.
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:11
Додано: Нед 26 лип, 2020 23:08
guntherhouse777 но иногда с нюансами... За 02.06 до сих пор молчат
Кешбечные карты!
Додано: Нед 26 лип, 2020 23:50
omb да подождите немного - всё разрулится нормально, ко всеобщему удовлетворению. Просто в нас воспитывают терпение, а терпение говорят - одна из основных христианских добродетелей
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