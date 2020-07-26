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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:25
swan forever Привязанная карта МОНО к приложению Сильпо сейчас "сказала" в выписке,что это интернет платёж.
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IGNAT
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:21
давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Slx
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:11
Slx написав:
давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
Чистыми
Насчитывается)
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guntherhouse777
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:44
ingtrans
Благо дарствую за конкретику
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valya
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Додано: Нед 26 лип, 2020 23:08
guntherhouse777 но иногда с нюансами... За 02.06 до сих пор молчат
Кешбечные карты!
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omb
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Додано: Нед 26 лип, 2020 23:50
omb да подождите немного - всё разрулится нормально, ко всеобщему удовлетворению. Просто в нас воспитывают терпение, а терпение говорят - одна из основных христианских добродетелей
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Кассандра
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Додано: Пон 27 лип, 2020 01:18
guntherhouse777 написав: Slx написав:
давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
Чистыми
Насчитывается)
А може нараховується брудними, а виплачується чистими? А в податкову доповідають? А субсидії позбавляють? А дружина знати буде? А мама сваритись? А Катерина, якщо не секрет?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 27 лип, 2020 04:20
klug написав: guntherhouse777 написав: Slx написав:
давайте еще на 5 страниц пообсуждаем чистыми ли кешбек насчитывается или нет...
Чистыми
Насчитывается)
А може нараховується брудними, а виплачується чистими? А в податкову доповідають? А субсидії позбавляють? А дружина знати буде? А мама сваритись? А Катерина, якщо не секрет?
Да.
Обязательно.
Субсидия будет меньше, у кого ее нет - тем на это плевать.
Не будет знать. (Ей тоже па500 платят, но она не знает))
Нет.
Мнение Катерина меня не интересует.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:47
Кассандра написав:omb
да подождите немного - всё разрулится нормально, ко всеобщему удовлетворению. Просто в нас воспитывают терпение, а терпение говорят - одна из основных христианских добродетелей
там еще, вроде, что-то про "не укради" было
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