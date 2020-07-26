Добрый день. Поступил ответ по поводу данной ситуации, в нем указанно, что действительно сумма не была начислена за 2 июня и будет внесена в сумму кеш бека следующего месяца 16 числа (может и раньше).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
новости по инциденту 02.06
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13
Esq лучше чем ничего, но вариант так себе
Кешбечные карты!
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