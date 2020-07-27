Додано: Вів 28 лип, 2020 12:41

Получил ответ, что по майской акции "10грн за каждый платёж от 100грн", я якобы не активировал ключ-код. Хотя активировал, и видел зеленую галочку

Пока продолжаю переписку.



"ИТ-нация", блд

Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте