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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1042104310441045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

новости по инциденту 02.06

Добрый день. Поступил ответ по поводу данной ситуации, в нем указанно, что действительно сумма не была начислена за 2 июня и будет внесена в сумму кеш бека следующего месяца 16 числа (может и раньше).
Esq
 
Повідомлень: 1507
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Подякував: 483 раз.
Подякували: 209 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13

Esq лучше чем ничего, но вариант так себе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякували: 119 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:34

Зайшла 100ка по Очевигоді від 14.07.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:38

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

тоже пришло за 30 покупок
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:41

Получил ответ, что по майской акции "10грн за каждый платёж от 100грн", я якобы не активировал ключ-код. Хотя активировал, и видел зеленую галочку
Пока продолжаю переписку.

"ИТ-нация", блд
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:30

  KVV написав:Зайшла 100ка по Очевигоді від 14.07.

Не всем. :( Жене пришло, мне нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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