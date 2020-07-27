Добрый день. Поступил ответ по поводу данной ситуации, в нем указанно, что действительно сумма не была начислена за 2 июня и будет внесена в сумму кеш бека следующего месяца 16 числа (может и раньше).
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
новости по инциденту 02.06
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13
Esq лучше чем ничего, но вариант так себе
Кешбечные карты!
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:38
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
тоже пришло за 30 покупок
Додано: Вів 28 лип, 2020 12:41
Получил ответ, что по майской акции "10грн за каждый платёж от 100грн", я якобы не активировал ключ-код. Хотя активировал, и видел зеленую галочку
Пока продолжаю переписку.
"ИТ-нация", блд
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:30
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 28 лип, 2020 14:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А шо там по кешбеку за 02.06? Кому-то выплатили?
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:08
Ferlakur
Сказали чекати до 16-го числа, хоча можуть виплатити і раніше.
Додано: Вів 28 лип, 2020 15:19
Оплата буде включена в кешбек 16.08.
Не питайте, чи збільшиться ліміт з 500 по ним, чи ні - не знаю.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:26
Тоже пришло токо шо сообщение в чате, что выплатят 16.08.
Задал вопрос, войдет ли эта сумма в лимит за июль, ответили "ні, на ліміт вона не вплине".
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