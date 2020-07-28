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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:10
Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!
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Карамболь
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