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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1043104410451046

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:10

Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!
Карамболь
 
Повідомлень: 588
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:34

  Карамболь написав:Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!

Его можно сменить в банкомате Укрсиба, просто подключаете смс на новый номер и меняете номер для онлайн-банкинга
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:47

  velvet написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!

Его можно сменить в банкомате Укрсиба, просто подключаете смс на новый номер и меняете номер для онлайн-банкинга

Учитывая то, что банкоматы Укрсиба в моём районе расположены в основном в отделениях, то вывод однозначен... а другого (дистанционного) способа нет?
Карамболь
 
Повідомлень: 588
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:50

  Карамболь написав:
  velvet написав:
  Карамболь написав:Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!

Его можно сменить в банкомате Укрсиба, просто подключаете смс на новый номер и меняете номер для онлайн-банкинга

Учитывая то, что банкоматы Укрсиба в моём районе расположены в основном в отделениях, то вывод однозначен... а другого (дистанционного) способа нет?

В мобильном приложении можно изменить номер для смс
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:55

velvet если не трудно - ткните носом, плиз...
Карамболь
 
Повідомлень: 588
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11

  Карамболь написав:velvet если не трудно - ткните носом, плиз...

Нажмите на карту, в верхнем правом углу три вертикальные точки, в этом меню смс сервис, изменить номер или отключить смс
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 350 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45

velvet на новый номер там переподключится невозможно - только отделение или банкомат... но всё равно спасибо с плюсом... :wink:
Карамболь
 
Повідомлень: 588
З нами з: 12.12.12
Подякував: 10 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 1043104410451046
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