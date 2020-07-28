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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:10
Коллеги! Можно ли сменить финансовый номер дистнционно в иб, додатке или через КЦ? Или надо плентатыся в отделение?!
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:34
Его можно сменить в банкомате Укрсиба, просто подключаете смс на новый номер и меняете номер для онлайн-банкинга
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:47
Учитывая то, что банкоматы Укрсиба в моём районе расположены в основном в отделениях, то вывод однозначен... а другого (дистанционного) способа нет?
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:50
В мобильном приложении можно изменить номер для смс
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:11
Нажмите на карту, в верхнем правом углу три вертикальные точки, в этом меню смс сервис, изменить номер или отключить смс
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Додано: Вів 28 лип, 2020 19:45
velvet на новый номер там переподключится невозможно - только отделение или банкомат... но всё равно спасибо с плюсом...
Додано: Вів 28 лип, 2020 20:52
сейчас смс по карте отключено?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:07
velvet подключено, но... перейти на другой номер, неизвестный банку - не даёт... посылает в банкомат или отделение... (
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:20
Карамболь
мне в приложении код подтверждения прислали для изменения номера,но я его не вводил для подтверждения изменения номера, т.к. мне сейчас не нужно менять номер
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