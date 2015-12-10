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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1044104510461047

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:мне в приложении код подтверждения прислали для изменения номера,но я его не вводил для подтверждения изменения номера, т.к. мне сейчас не нужно менять номер

А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:36

  ingtrans написав:
  velvet написав:мне в приложении код подтверждения прислали для изменения номера,но я его не вводил для подтверждения изменения номера, т.к. мне сейчас не нужно менять номер

А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер :)

А зачем же тогда в приложении есть такой функционал ? В банкомате я без проблем менял номер,хотя тоже банку его не давал. Там проблема судя по сообщению,что не даёт менять номер для смс,не потому что я не давал его банку, а потому что он не стыкуется со старым номером по которому прошла регистрация укрсиб-онлайн.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 28 лип, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:А зачем же тогда в приложении есть такой функционал ? В банкомате я без проблем менял номер,хотя тоже банку его не давал

Изменение в банкомате, видимо, считается более безопасным. А в приложении, похоже, даст изменить только на известный номер. По крайней мере, сообщение указывает на это.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 21:55

  ingtrans написав:Изменение в банкомате, видимо, считается более безопасным. А в приложении, похоже, даст изменить только на известный номер. По крайней мере, сообщение указывает на это.

Так оно (приложение) и пишет об этом красным цветом... и изменение № телефона через АТМ является более надёжным способом изменения номера, потому что верификация клиента идёт по карте с введением пина... а такие операции уже не подпадают под оскарження в слУчае случАйного случАя... :wink:
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:16

Карамболь ну так и в приложении можно сделать, чтобы пином подтвердить...это что-то они не допилили
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