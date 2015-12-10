А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:25
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:36
А зачем же тогда в приложении есть такой функционал ? В банкомате я без проблем менял номер,хотя тоже банку его не давал. Там проблема судя по сообщению,что не даёт менять номер для смс,не потому что я не давал его банку, а потому что он не стыкуется со старым номером по которому прошла регистрация укрсиб-онлайн.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 28 лип, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 21:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Изменение в банкомате, видимо, считается более безопасным. А в приложении, похоже, даст изменить только на известный номер. По крайней мере, сообщение указывает на это.
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:55
Так оно (приложение) и пишет об этом красным цветом... и изменение № телефона через АТМ является более надёжным способом изменения номера, потому что верификация клиента идёт по карте с введением пина... а такие операции уже не подпадают под оскарження в слУчае случАйного случАя...
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:16
Карамболь ну так и в приложении можно сделать, чтобы пином подтвердить...это что-то они не допилили
Кешбечные карты!
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