|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:25
velvet написав:
мне в приложении код подтверждения прислали для изменения номера,но я его не вводил для подтверждения изменения номера, т.к. мне сейчас не нужно менять номер
А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1353
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:36
ingtrans написав: velvet написав:
мне в приложении код подтверждения прислали для изменения номера,но я его не вводил для подтверждения изменения номера, т.к. мне сейчас не нужно менять номер
А Вы введите, всё равно не даст, если банку не давали новый номер
А зачем же тогда в приложении есть такой функционал ? В банкомате я без проблем менял номер,хотя тоже банку его не давал. Там проблема судя по сообщению,что не даёт менять номер для смс,не потому что я не давал его банку, а потому что он не стыкуется со старым номером по которому прошла регистрация укрсиб-онлайн.
Востаннє редагувалось velvet
в Вів 28 лип, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:43
velvet написав:
А зачем же тогда в приложении есть такой функционал ? В банкомате я без проблем менял номер,хотя тоже банку его не давал
Изменение в банкомате, видимо, считается более безопасным. А в приложении, похоже, даст изменить только на известный номер. По крайней мере, сообщение указывает на это.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1353
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 21:55
ingtrans написав:
Изменение в банкомате, видимо, считается более безопасным. А в приложении, похоже, даст изменить только на известный номер. По крайней мере, сообщение указывает на это.
Так оно (приложение) и пишет об этом красным цветом... и изменение № телефона через АТМ является более надёжным способом изменения номера, потому что верификация клиента идёт по карте с введением пина... а такие операции уже не подпадают под оскарження в слУчае случАйного случАя...
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:16
Карамболь ну так и в приложении можно сделать, чтобы пином подтвердить...это что-то они не допилили
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1719
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:57
omb похоже на то... но не даёт... (
-
Карамболь
-
-
- Повідомлень: 591
- З нами з: 12.12.12
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:58
omb написав:Карамболь
ну так и в приложении можно сделать, чтобы пином подтвердить...это что-то они не допилили
Все можно, только это разные пины.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
- -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 лип, 2020 23:03
Карамболь написав:omb
похоже на то... но не даёт... (
звоніть на гарячку
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9096
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 597 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|