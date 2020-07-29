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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1045104610471048

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 14:11

  Вкладчик1234 написав:Получил ответ, что по майской акции "10грн за каждый платёж от 100грн", я якобы не активировал ключ-код. Хотя активировал, и видел зеленую галочку
Пока продолжаю переписку.

"ИТ-нация", блд

Мне кстати тоже по этой акции не доплатили. Делал операции с двух карт. Так вот по кредитке прокинули. Хотя специально звонил узнавал у куры в очевыгоде участвует ли она в этой акции. Сказала да. Да и в правилах было написано любая карта.

Кто то получал по кредитке за майский карантин вообще?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:16

  Amid написав:А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)?
З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.


Сам отвечу. Начислили всё копейка в копейку, можно пользоваться.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 18:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

​Робота СЕП у режимі 23/7 розпочнеться з 3 серпня 2020 року

Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) переходить на розширений регламент роботи 23\7 з 03 серпня 2020 року згідно Рішення Правління НБУ від 18 червня 2020 року № 408.

Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).

Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін. Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу системи електронних платежів на цілодобовий режим роботи.

Ми прагнемо зробити фінансове життя наших клієнтів успішним, безпечним і простим!

Джерело:
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/news/411468/
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 07:14

  unknownurl написав:​Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).

Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін.

Таким путем для настояшего 24/7 или хотя бы 23/7 нужно будет придумывать еще 25/24 или 365/364 и то - это если повезет и не придется выдумывать совсем уж фанатстические названия аля дезодорант 48/день.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Робота СЕП у режимі 23/7 розпочнеться з 3 серпня 2020 року


кто в курсі як працює аналогічна система в інших країнах (запоребрик?)
і на заході (SEPA?)

чи НБУ знову вирварся в марафонському забігу технологій і новацій
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 09:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Мені вчора через пів дня поісля підключення картки до mastercard bilshe прийшло пуш-повыдомлення що я під'єднав картку в мобільний додаток і можу платити всюди де є знак безконтактної оплати.
Це що? Усім повідомлення пришло, хто хоч колись під'єднував картку до гугл-пею? Чи мастеркард-більше мудрить? Чи ще щось? СМС увімкнено тож наврядчи картка скомпрометована.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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