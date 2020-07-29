Вкладчик1234 написав:Получил ответ, что по майской акции "10грн за каждый платёж от 100грн", я якобы не активировал ключ-код. Хотя активировал, и видел зеленую галочку Пока продолжаю переписку.
"ИТ-нация", блд
Мне кстати тоже по этой акции не доплатили. Делал операции с двух карт. Так вот по кредитке прокинули. Хотя специально звонил узнавал у куры в очевыгоде участвует ли она в этой акции. Сказала да. Да и в правилах было написано любая карта.
Кто то получал по кредитке за майский карантин вообще?
Amid написав:А по нью-карт корректно обрабатывают операции с предавторизацией вплане кэшбека, особенно, когда списанная сумма отличается от заблокированной? (Например, Ракета или амикпей)? З.Ы. По амикпею А-банк полтора месяца разбирался, после чего вручную доначислили КБ.
Сам отвечу. Начислили всё копейка в копейку, можно пользоваться.
Робота СЕП у режимі 23/7 розпочнеться з 3 серпня 2020 року
Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) переходить на розширений регламент роботи 23\7 з 03 серпня 2020 року згідно Рішення Правління НБУ від 18 червня 2020 року № 408.
Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін. Робота СЕП у режимі 23/7 стане першим етапом для переходу системи електронних платежів на цілодобовий режим роботи.
Ми прагнемо зробити фінансове життя наших клієнтів успішним, безпечним і простим!
unknownurl написав:Для клієнтів UKRSIBBANK BNP Paribas Group це передбачає зміну часу для вхідних платежів з інших банків України, їх можна отримувати з 08:30 до 24:00, кінця робочого дня СЕП (до 03.08.2020 з 08:30 до 19:00).
Незмінними залишаться час обробки вихідних платежів в інші банки з 08:30 до 18:45. Робота у вихідні відбуватиметься за попереднім графіком, тобто залишиться без змін.
Таким путем для настояшего 24/7 или хотя бы 23/7 нужно будет придумывать еще 25/24 или 365/364 и то - это если повезет и не придется выдумывать совсем уж фанатстические названия аля дезодорант 48/день.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Мені вчора через пів дня поісля підключення картки до mastercard bilshe прийшло пуш-повыдомлення що я під'єднав картку в мобільний додаток і можу платити всюди де є знак безконтактної оплати. Це що? Усім повідомлення пришло, хто хоч колись під'єднував картку до гугл-пею? Чи мастеркард-більше мудрить? Чи ще щось? СМС увімкнено тож наврядчи картка скомпрометована.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx написав:Мені вчора через пів дня поісля підключення картки до mastercard bilshe прийшло пуш-повыдомлення що я під'єднав картку в мобільний додаток і можу платити всюди де є знак безконтактної оплати. Це що? Усім повідомлення пришло, хто хоч колись під'єднував картку до гугл-пею? Чи мастеркард-більше мудрить? Чи ще щось? СМС увімкнено тож наврядчи картка скомпрометована.
Мне не пришло, к GPay подвязана, в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?
Бонус 50 грн за оформление карты monobank: https://monobank.ua/r/nGvp
Бонус 100/50 грн за оформление КОКО кард от Forward Bank: http://lx4.me/c/J9gpURdN
Slx написав:Мені вчора через пів дня поісля підключення картки до mastercard bilshe прийшло пуш-повыдомлення що я під'єднав картку в мобільний додаток і можу платити всюди де є знак безконтактної оплати. Це що? Усім повідомлення пришло, хто хоч колись під'єднував картку до гугл-пею? Чи мастеркард-більше мудрить? Чи ще щось? СМС увімкнено тож наврядчи картка скомпрометована.
Мне не пришло, к GPay подвязана, в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?