Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:09
Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
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