Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 15:09
Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46
New Card
Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:47
Протягом доби. Зазвичай десь о 5 ранку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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