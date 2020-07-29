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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:09

  Monk23 написав:в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?

Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46

New Card

Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?
riwalir
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:47

  riwalir написав:Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?

Протягом доби. Зазвичай десь о 5 ранку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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