RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1046104710481049

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 15:09

  Monk23 написав:в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?

Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 688
З нами з: 23.07.18
Подякував: 210 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46

New Card

Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 28.04.08
Подякував: 79 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 17:47

  riwalir написав:Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?

Протягом доби. Зазвичай десь о 5 ранку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 389
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Slx написав:Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20
Сегодня подключился, подтянулись старые балы. Колесо дало 20 грн пополняшки.

  riwalir написав:Сообщения о подключения к кешбэку пока не было.
Нужно какие-то специальные действия для подключения к кешбеку?

Пытался оплатить коммунаку с New Card через Приват24, а оно мне в ответ "Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп. Хотя дней 5 назад оплатил нормально. Куда копать кому звонить?
Славик
 
Повідомлень: 253
З нами з: 04.07.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:35

  Славик написав:
  riwalir написав:Сообщения о подключения к кешбэку пока не было.
Нужно какие-то специальные действия для подключения к кешбеку?

Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки. Зазвичай десь о 5 годині ранку

  Славик написав:
Пытался оплатить коммунаку с New Card через Приват24, а оно мне в ответ "Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп. Хотя дней 5 назад оплатил нормально. Куда копать кому звонить?

Платили кілька послуг гамузом? Якщо так спробуйте по одній - приват не полюбляє коли платять чужими картками одразу кілька платежів за одним 3-дс.

Якщо не пройде знову - значить ймовірно проблема в тому, що вашу картку скоріш за все лікпей включив до списку недовірених. По подібні випадки тут також писали. Ну не долюбляє приват чужі картки. В цьому випадку треба зателефонувати в підтримку привату або лікпею - потрапити на розумного оператора, щоб він зняв блокування картки в системі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 389
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Alien написав:Платили кілька послуг гамузом?
Одну послугу, но на 3,5 тыс грн. Позвоню. Спасибо.

  Alien написав:Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?
Славик
 
Повідомлень: 253
З нами з: 04.07.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22

  Славик написав:
  Alien написав:Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?

Таких випадкiв тут не описували. Усiм смс приходило протягом доби. Може ви просто "на автоматi" його видалили i y пам'ятi не вiдклалось.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 389
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1046104710481049
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alien, IGNAT, liliya_logical, rudnitep, vpchelko і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19876)
30.07.2020 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.