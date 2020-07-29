Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 15:09
Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:46
New Card
Получил сегодня в первой половине дня New Card. Сообщения о подключения к кешбэку пока не было. Через какое время оно обычно приходит?
Додано: Чет 30 лип, 2020 17:47
Протягом доби. Зазвичай десь о 5 ранку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Сегодня подключился, подтянулись старые балы. Колесо дало 20 грн пополняшки.
Нужно какие-то специальные действия для подключения к кешбеку?
Пытался оплатить коммунаку с New Card через Приват24, а оно мне в ответ "Картка не підтримує 3DS" и дает отлуп. Хотя дней 5 назад оплатил нормально. Куда копать кому звонить?
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:35
Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки. Зазвичай десь о 5 годині ранку
Платили кілька послуг гамузом? Якщо так спробуйте по одній - приват не полюбляє коли платять чужими картками одразу кілька платежів за одним 3-дс.
Якщо не пройде знову - значить ймовірно проблема в тому, що вашу картку скоріш за все лікпей включив до списку недовірених. По подібні випадки тут також писали. Ну не долюбляє приват чужі картки. В цьому випадку треба зателефонувати в підтримку привату або лікпею - потрапити на розумного оператора, щоб він зняв блокування картки в системі
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 30 лип, 2020 19:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Одну послугу, но на 3,5 тыс грн. Позвоню. Спасибо.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?
Додано: Чет 30 лип, 2020 20:22
Таких випадкiв тут не описували. Усiм смс приходило протягом доби. Може ви просто "на автоматi" його видалили i y пам'ятi не вiдклалось.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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