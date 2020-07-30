у меня сын накрутил блейтуз колонку и две скидки на окко по 5 грн.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:50
у меня сын накрутил блейтуз колонку и две скидки на окко по 5 грн.
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:54
а напомните, че делать если не хочет карту добавлять в мастеркардбильше? пишет эта карта не принимает участия в программе
Кешбечные карты!
Додано: Чет 30 лип, 2020 22:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Открыл пару недель New Card. После того, как установил приложение на телефон, СМС перестали приходить, но приходят сообщения в приложение. Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Оправдывает себя карта при покупках на Амазоне (США, Германия)?
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