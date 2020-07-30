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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 лип, 2020 21:50
Slx написав: Monk23 написав:
в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?
Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.
у меня сын накрутил блейтуз колонку и две скидки на окко по 5 грн.
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Додано: Чет 30 лип, 2020 21:54
а напомните, че делать если не хочет карту добавлять в мастеркардбильше? пишет эта карта не принимает участия в программе
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:12
Открыл пару недель New Card. После того, как установил приложение на телефон, СМС перестали приходить, но приходят сообщения в приложение. Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Оправдывает себя карта при покупках на Амазоне (США, Германия)?
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reef
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:26
reef написав:
Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Навіщо? Вони ж безкоштовні. А якщо відключите - то і повідомлення у додатку зникнуть. Воно тут має назву "стар-інформ" і повідомлення у тому чи іншому вигляді приходять тільки коли він увімкнений
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Alien
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Додано: Чет 30 лип, 2020 22:39
Alien В вайбере все сообщения есть, а этого нет. Но там были траблы с активацией карты, могли и не прислать. Горячка сказала, что услуга работает и без получения СМС.
По поводу "Картка не підтримує 3DS" Плачу не анонимно. Горячка Привата послала меня в Укрсиб. Но до него не дошел. Попробовал оплатить- заработало.
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Славик
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:25
reef написав:
Открыл пару недель New Card. После того, как установил приложение на телефон, СМС перестали приходить, но приходят сообщения в приложение. Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Оправдывает себя карта при покупках на Амазоне (США, Германия)?
смс приходят, если приложение не онлайн + движение по счёту... отключать не стоит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:42
Славик написав: Alien написав:
Платили кілька послуг гамузом?
Одну послугу, но на 3,5 тыс грн. Позвоню. Спасибо.
Alien написав:
Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?
лимиты на оплате в интренете выставлены? их хватает на эту оплату? есть 2 лимит 3дс и без 3дс.
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ol_zy
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:44
Alien написав: Славик написав: Alien написав:
Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?
Таких випадкiв тут не описували. Усiм смс приходило протягом доби. Може ви просто "на автоматi" його видалили i y пам'ятi не вiдклалось.
Я писал - мне дней через 10 пришло СМС, что я мог пользоваться еще 9 дней назад....
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Додано: Чет 30 лип, 2020 23:45
Alien написав: Ferlakur написав:
Мне прошлый раз не давало анонимно оплатить, только когда залогинился и с привязанной New Card оплатил, то прошло.
Завжди плачу лише анонімно (бо не хочу без потреби зайвий раз світити РНОКПП) - ніколи жодних проблем.
Больше 5К некст тепереь не дает - требует логиниться.
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