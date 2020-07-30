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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1047104810491050

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:50

  Slx написав:
  Monk23 написав:в обновленной Mastercard Більше - пока нет. Есть там что-то интересное?

Уже нет. 2 недели назад на колесе выпадали пополняшки на 20, баллы Фишка 50 грн, скидки Фокстрот итд. Сейчас этап новый со скидкой на голд мусорный и остальная бесполезная хрень.

у меня сын накрутил блейтуз колонку и две скидки на окко по 5 грн.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 21:54

а напомните, че делать если не хочет карту добавлять в мастеркардбильше? пишет эта карта не принимает участия в программе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Открыл пару недель New Card. После того, как установил приложение на телефон, СМС перестали приходить, но приходят сообщения в приложение. Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Оправдывает себя карта при покупках на Амазоне (США, Германия)?
reef
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:26

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  reef написав:Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Навіщо? Вони ж безкоштовні. А якщо відключите - то і повідомлення у додатку зникнуть. Воно тут має назву "стар-інформ" і повідомлення у тому чи іншому вигляді приходять тільки коли він увімкнений
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 22:39

Alien В вайбере все сообщения есть, а этого нет. Но там были траблы с активацией карты, могли и не прислать. Горячка сказала, что услуга работает и без получения СМС.
По поводу "Картка не підтримує 3DS" Плачу не анонимно. Горячка Привата послала меня в Укрсиб. Но до него не дошел. Попробовал оплатить- заработало.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:25

  reef написав:Открыл пару недель New Card. После того, как установил приложение на телефон, СМС перестали приходить, но приходят сообщения в приложение. Значит ли это, что можно уже отключить СМС-информирование.
Оправдывает себя карта при покупках на Амазоне (США, Германия)?
смс приходят, если приложение не онлайн + движение по счёту... отключать не стоит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:42

  Славик написав:
  Alien написав:Платили кілька послуг гамузом?
Одну послугу, но на 3,5 тыс грн. Позвоню. Спасибо.

  Alien написав:Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?

лимиты на оплате в интренете выставлены? их хватает на эту оплату? есть 2 лимит 3дс и без 3дс.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:44

  Alien написав:
  Славик написав:
  Alien написав:Треба просто дочекатись смс - воно приходить протягом доби після активації картки.
Более недели назад оформляли карту. В СМС нет сообщения, да и я не помню подобного. Могу быть не подключен атоматом?

Таких випадкiв тут не описували. Усiм смс приходило протягом доби. Може ви просто "на автоматi" його видалили i y пам'ятi не вiдклалось.

Я писал - мне дней через 10 пришло СМС, что я мог пользоваться еще 9 дней назад....
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 30 лип, 2020 23:45

  Alien написав:
  Ferlakur написав:Мне прошлый раз не давало анонимно оплатить, только когда залогинился и с привязанной New Card оплатил, то прошло.
Завжди плачу лише анонімно (бо не хочу без потреби зайвий раз світити РНОКПП) - ніколи жодних проблем.

Больше 5К некст тепереь не дает - требует логиниться.
ol_zy
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