Лимиты проверял. Было все нормально. После звонка на Приват (хоть Приват и сказал, что траблы не у них, а у другого банка) все заработало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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