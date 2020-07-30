RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1048104910501051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:лимиты на оплате в интренете выставлены? их хватает на эту оплату? есть 2 лимит 3дс и без 3дс.
Лимиты проверял. Было все нормально. После звонка на Приват (хоть Приват и сказал, что траблы не у них, а у другого банка) все заработало.
Славик
 
Повідомлень: 255
З нами з: 04.07.09
Подякував: 10 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1048104910501051
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1724)
31.07.2020 09:01
Monobank (19887)
31.07.2020 08:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.