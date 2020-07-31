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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:41
ol_zy написав:
лимиты на оплате в интренете выставлены? их хватает на эту оплату? есть 2 лимит 3дс и без 3дс.
Лимиты проверял. Было все нормально. После звонка на Приват (хоть Приват и сказал, что траблы не у них, а у другого банка) все заработало.
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Славик
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:10
omb написав:
а напомните, че делать если не хочет карту добавлять в мастеркардбильше? пишет эта карта не принимает участия в программе
Сам отвечу, с момента активации карты банку надо 2 месяца, для ее регистрации в программе
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09
Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:33
swan forever написав:
Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
це нарахування за тех овердрафт, які пізніше скасовуються
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