Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть? И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever написав:Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть? И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
це нарахування за тех овердрафт, які пізніше скасовуються
В АТБ появился аналог pick&go - Скануй купуй (можно и в бета тесте поучаствовать).
Оператор EasyPay, проходит как онлайн оплата через кошелек masterpass, mcc продукты. В магазине возле стойки стоит сотрудник, который проверяет заказ и подтверждает оплату через QR в приложении покупателя.
Единственное , до 20 товаров можно брать на один чек. Потом заново надо сканировать остальное для второго чека