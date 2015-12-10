Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09

Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?

И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.