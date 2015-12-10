Лимиты проверял. Было все нормально. После звонка на Приват (хоть Приват и сказал, что траблы не у них, а у другого банка) все заработало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:10
Сам отвечу, с момента активации карты банку надо 2 месяца, для ее регистрации в программе
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09
Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:33
це нарахування за тех овердрафт, які пізніше скасовуються
Додано: Суб 01 сер, 2020 10:45
АТБ - СКАНУЙ КУПУЙ
Комрады, актуально для Сибас, Идея КБО, о.Банк.
В АТБ появился аналог pick&go - Скануй купуй
(можно и в бета тесте поучаствовать).
Оператор EasyPay, проходит как онлайн оплата через кошелек masterpass, mcc продукты. В магазине возле стойки стоит сотрудник, который проверяет заказ и подтверждает оплату через QR в приложении покупателя.
Единственное , до 20 товаров можно брать на один чек. Потом заново надо сканировать остальное для второго чека
Рекомендую "Скануй Купуй"
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Update.
Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И только в избранных магазинах:
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:21
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:50
Родіна АТБ - м. Дніпро
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Именно это и написали: "на родине АТБ , в Киеве и Одессе", то есть в Днепре, в Киеве и в Одессе, что видно и на скринах.
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