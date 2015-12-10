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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1049105010511052>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 07:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ol_zy написав:лимиты на оплате в интренете выставлены? их хватает на эту оплату? есть 2 лимит 3дс и без 3дс.
Лимиты проверял. Было все нормально. После звонка на Приват (хоть Приват и сказал, что траблы не у них, а у другого банка) все заработало.
Славик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 11:10

  omb написав:а напомните, че делать если не хочет карту добавлять в мастеркардбильше? пишет эта карта не принимает участия в программе

Сам отвечу, с момента активации карты банку надо 2 месяца, для ее регистрации в программе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:09

Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:33

  swan forever написав:Что-то непонятное происходит со средствами на карте, несколько раз уже списывались суммы и возвращались обратно. Причём без паш уведомлений на Вайбер. Суммы разные, с копейками. Что это может быть?
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
це нарахування за тех овердрафт, які пізніше скасовуються
balance
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 10:45

АТБ - СКАНУЙ КУПУЙ

Комрады, актуально для Сибас, Идея КБО, о.Банк.

В АТБ появился аналог pick&go - Скануй купуй
(можно и в бета тесте поучаствовать).

Оператор EasyPay, проходит как онлайн оплата через кошелек masterpass, mcc продукты. В магазине возле стойки стоит сотрудник, который проверяет заказ и подтверждает оплату через QR в приложении покупателя.

Единственное , до 20 товаров можно брать на один чек. Потом заново надо сканировать остальное для второго чека

Рекомендую "Скануй Купуй"
https://play.google.com/store/apps/deta ... ngo.atbapp
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Update.

Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

STIGA написав:Update.

Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
И только в избранных магазинах:
Зображення
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:21

  unknownurl написав:
STIGA написав:Update.

Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
И только в избранных магазинах:
Зображення



Приложение выкатили только 28/07

В Днепре можно пока протестить только в двух соседних магазинах возле центрального офиса АТБ
STIGA
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:50

  STIGA написав:Update.

Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.


Родіна АТБ - м. Дніпро
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:Родіна АТБ - м. Дніпро

Именно это и написали: "на родине АТБ , в Киеве и Одессе", то есть в Днепре, в Киеве и в Одессе, что видно и на скринах.
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ingtrans
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