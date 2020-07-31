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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58
STIGA эх жаль, возле меня нету
Кешбечные карты!
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:18
Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
Додано: Суб 01 сер, 2020 15:30
В мае прошло как онлайн покупка
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