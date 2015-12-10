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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58
STIGA эх жаль, возле меня нету
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Додано: Суб 01 сер, 2020 15:18
Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
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REA 1109
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Додано: Суб 01 сер, 2020 15:30
REA 1109 написав:
Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
В мае прошло как онлайн покупка
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Додано: Суб 01 сер, 2020 15:57
STIGA написав: unknownurl написав:
STIGA написав:Update.
Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
И только в избранных магазинах:
Приложение выкатили только 28/07
В Днепре можно пока протестить только в двух соседних магазинах возле центрального офиса АТБ
Зачем так сложно? Блютуз какой-то, дополнительное оборудование в магазин. Он, в Сильпо, без всей этой псевдоайтишности работает.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 16:22
REA 1109 написав:
Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
платеж, много раз покупал
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 17:34
Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
И оплата картой роялти на Розетке через их сервис проходит инетоплатой или как, пробовал кто-нибудь?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 01 сер, 2020 17:59
swan forever написав:
Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
Кэшбек виплачується 16 числа по операціям з першого по останній календарний день ПОПЕРЕДНЬОГО місяця.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:42
Alien написав: swan forever написав:
Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
Кэшбек виплачується 16 числа по операціям з першого по останній календарний день ПОПЕРЕДНЬОГО місяця.
Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье. Как-то запутано с этим делом в сибасе... Прошла Розетки роялти онлайн или не прошла до 16го хрен узнаешь...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:46
swan forever по лимиту все видно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Суб 01 сер, 2020 20:48
swan forever написав:
Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.
Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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