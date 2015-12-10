Додано: Суб 01 сер, 2020 17:34

Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?

И оплата картой роялти на Розетке через их сервис проходит инетоплатой или как, пробовал кто-нибудь?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.