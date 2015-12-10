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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 11:58

STIGA эх жаль, возле меня нету
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:18

Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:30

  REA 1109 написав:Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?

В мае прошло как онлайн покупка
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 15:57

  STIGA написав:
  unknownurl написав:
STIGA написав:Update.

Приложение функционирует пока на родине АТБ , в Киеве и Одессе.
И только в избранных магазинах:

Приложение выкатили только 28/07

В Днепре можно пока протестить только в двух соседних магазинах возле центрального офиса АТБ

Зачем так сложно? Блютуз какой-то, дополнительное оборудование в магазин. Он, в Сильпо, без всей этой псевдоайтишности работает.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 16:22

  REA 1109 написав:Подскажите, при оплате нью кард на сайте makeup.com.ua проходит как онлайн покупка или как перевод средств?
платеж, много раз покупал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:34

Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
И оплата картой роялти на Розетке через их сервис проходит инетоплатой или как, пробовал кто-нибудь?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 17:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  swan forever написав:Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
Кэшбек виплачується 16 числа по операціям з першого по останній календарний день ПОПЕРЕДНЬОГО місяця.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:42

  Alien написав:
  swan forever написав:Так и не понял, - если кишмиш насчитывается 16го, то с какого числа начинают накручиваться новые 10 тыщ, с первого или с 15го?
Кэшбек виплачується 16 числа по операціям з першого по останній календарний день ПОПЕРЕДНЬОГО місяця.

Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье. Как-то запутано с этим делом в сибасе... Прошла Розетки роялти онлайн или не прошла до 16го хрен узнаешь...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:46

swan forever по лимиту все видно
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1752
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 20:48

  swan forever написав:Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.

Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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