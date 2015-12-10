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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 сер, 2020 21:15
omb написав:swan forever
по лимиту все видно
Нифига он не отобразил за июль, может щас начнёт. Хоть Сильпо, хоть некст - стрелка прибора на горизонте.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:17
ingtrans написав: swan forever написав:
Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.
Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.
Не я, горячка так прояснила.
Кстати, шо-нибудь имели с очевыгоды? Я в списке ничего привлекательного не увидел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:18
swan forever написав: omb написав:swan forever
по лимиту все видно
Нифига он не отобразил за июль, может щас начнёт. Хоть Сильпо, хоть некст - стрелка прибора на горизонте.
За Сильпо не скажу, а некстом много пользовался и лимит всегда уменьшался.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
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Додано: Суб 01 сер, 2020 21:21
swan forever написав: ingtrans написав: swan forever написав:
Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.
Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.
Не я, горячка так прояснила.
Кстати, шо-нибудь имели с очевыгоды? Я в списке ничего привлекательного не увидел.
Очевыгода интересна акциями. Так, например, в прошлом месяце была акция 100 грн за 20-30 платежей из приложения.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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