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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1050105110521053

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:15

  omb написав:swan forever по лимиту все видно

Нифига он не отобразил за июль, может щас начнёт. Хоть Сильпо, хоть некст - стрелка прибора на горизонте.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:17

  ingtrans написав:
  swan forever написав:Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.

Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.

Не я, горячка так прояснила.
Кстати, шо-нибудь имели с очевыгоды? Я в списке ничего привлекательного не увидел.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
Повідомлень: 843
З нами з: 27.05.15
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:18

  swan forever написав:
  omb написав:swan forever по лимиту все видно

Нифига он не отобразил за июль, может щас начнёт. Хоть Сильпо, хоть некст - стрелка прибора на горизонте.

За Сильпо не скажу, а некстом много пользовался и лимит всегда уменьшался.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 21:21

  swan forever написав:
  ingtrans написав:
  swan forever написав:Ну да, точно. Приходит ссылка, по которой надо перейти и будет счастье.

Не нужно никуда ходить. Кешбэк сам приходит 16 числа. То Вы с очевыгодой путаете.

Не я, горячка так прояснила.
Кстати, шо-нибудь имели с очевыгоды? Я в списке ничего привлекательного не увидел.

Очевыгода интересна акциями. Так, например, в прошлом месяце была акция 100 грн за 20-30 платежей из приложения.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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З нами з: 31.07.19
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Повідомлення Додано: Суб 01 сер, 2020 23:46

  swan forever написав:
  omb написав:swan forever по лимиту все видно

Нифига он не отобразил за июль, может щас начнёт. Хоть Сильпо, хоть некст - стрелка прибора на горизонте.
значит не тот лимит смотрите, у меня все сходится, я себе его заскринил, чтоб 16го проверить сумму кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Покупка лекарств оплатой через интернет и получением в аптеке здесь практикуется?
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valya
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 11:50

valya а где так можно? Разве будет выгодней, чем через таблетки.юа?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 12:02

omb
Не знаю, вот и прошу совета
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valya
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