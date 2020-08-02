REA 1109 написав:если оплачивать комуналку нью кард через
https://next.privat24.ua/paymentsкешбек начисляется?
Ну звичайно ж!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:32
Ну звичайно ж!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28
Однако цены там ...
КБ в 15% перекрыл бы цены до лучших предложений других аптек
*******
Додано: Нед 02 сер, 2020 18:30
valya в том то и прикол, что одна сеть не вытянет конкуренцию с таблетки.юа + анц, а места где есть выбор как на таблетках, с возможностью оплаты на сайте, как бы и нет
Кешбечные карты!
|