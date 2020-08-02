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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1051105210531054

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 17:32

  REA 1109 написав:если оплачивать комуналку нью кард через https://next.privat24.ua/payments кешбек начисляется?

Ну звичайно ж!
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28

  patrikk написав:На сайте 911 работает

Однако цены там ...
КБ в 15% перекрыл бы цены до лучших предложений других аптек
*******
valya
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Повідомлень: 1292
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Подякував: 287 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:30

valya в том то и прикол, что одна сеть не вытянет конкуренцию с таблетки.юа + анц, а места где есть выбор как на таблетках, с возможностью оплаты на сайте, как бы и нет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:45

NewCard не можна додат в MC Bilshe?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 21:51

  Rainbow написав:NewCard не можна додат в MC Bilshe?

Можна. Я успiшно додав. Бали капають.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
Повідомлень: 415
З нами з: 12.01.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:15

  swan forever написав:
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?

не лишат, но и больше 500 не дадут.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 22:23

  Alien написав:
  Rainbow написав:NewCard не можна додат в MC Bilshe?

Можна. Я успiшно додав. Бали капають.

Щойно спробував ще раз "Ваша картка не приймає участь у програмі" :?
Rainbow
 
Повідомлень: 2898
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 584 раз.
 
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  #<1 ... 1051105210531054
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