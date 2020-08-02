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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 сер, 2020 17:32
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:28
patrikk написав:
На сайте 911 работает
Однако цены там ...
КБ в 15% перекрыл бы цены до лучших предложений других аптек
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valya
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Додано: Нед 02 сер, 2020 18:30
valya в том то и прикол, что одна сеть не вытянет конкуренцию с таблетки.юа + анц, а места где есть выбор как на таблетках, с возможностью оплаты на сайте, как бы и нет
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:45
NewCard не можна додат в MC Bilshe?
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Rainbow
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Додано: Нед 02 сер, 2020 21:51
Rainbow написав:
NewCard не можна додат в MC Bilshe?
Можна. Я успiшно додав. Бали капають.
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
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Alien
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Додано: Нед 02 сер, 2020 22:15
swan forever написав:
И ещё, - не смертельно, если превысил десятку по инетоплатам? Сладкого не лишат?
не лишат, но и больше 500 не дадут.
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ol_zy
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Додано: Нед 02 сер, 2020 22:23
Alien написав: Rainbow написав:
NewCard не можна додат в MC Bilshe?
Можна. Я успiшно додав. Бали капають.
Щойно спробував ще раз "Ваша картка не приймає участь у програмі"
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Rainbow
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Додано: Нед 02 сер, 2020 22:36
Rainbow ждите 2 месяца после активации
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 13:13
https://main.ochevygoda.com.ua/np_dp/
Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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