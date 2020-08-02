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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:52

  klug написав:Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit

Теж сумніваюсь) мені то платина безкоштовно дісталась)) але все ж таки...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:34

  klug написав:
  miltador написав:https://main.ochevygoda.com.ua/np_dp/

Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.

Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit

Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
BIGor
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