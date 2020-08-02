Теж сумніваюсь) мені то платина безкоштовно дісталась)) але все ж таки...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:52
Теж сумніваюсь) мені то платина безкоштовно дісталась)) але все ж таки...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Додано: Пон 03 сер, 2020 16:34
Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
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