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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 15:52
klug написав:
Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum
Debit
Теж сумніваюсь) мені то платина безкоштовно дісталась)) але все ж таки...
Оформи картку за посиланням і отримай:
Easypay
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
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miltador
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:34
klug написав: miltador написав:
https://main.ochevygoda.com.ua/np_dp/
Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.
Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum
Debit
Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
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BIGor
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:41
BIGor написав:
Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
Если мерять карты суммами наличных, которые с них можно снять за один раз в чужих банкоматах, то многие карты будут ни о чем. Лично для меня само снятие наличных - это редкость, а больше 1000 грн - большая редкость. За весь этот год навскидку вспомню только один случай, когда снимал с карты больше 1000 грн. Понимаю, что у всех свои потребности, но тем не менее...
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
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ingtrans
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Додано: Пон 03 сер, 2020 16:45
BIGor а кто позволит больше? такого типа карт
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:33
ingtrans написав: BIGor написав:
Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
Если мерять карты суммами наличных, которые с них можно снять за один раз в чужих банкоматах, то многие карты будут ни о чем. Лично для меня само снятие наличных - это редкость, а больше 1000 грн - большая редкость. За весь этот год навскидку вспомню только один случай, когда снимал с карты больше 1000 грн. Понимаю, что у всех свои потребности, но тем не менее...
А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?
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BIGor
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:39
наоборот
наличка критерий нищих
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v57
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Додано: Пон 03 сер, 2020 17:51
v57 написав:
наоборот
наличка критерий нищих
Обоснуйте.
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BIGor
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:04
или теневиков
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v57
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Додано: Пон 03 сер, 2020 18:06
я вот пересичный
и не свинорыл
и снятие нала в чужом ящике мне абс.пофигу
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v57
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