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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 15:52

  klug написав:Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit

Теж сумніваюсь) мені то платина безкоштовно дісталась)) але все ж таки...
Оформи картку за посиланням і отримай:
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://a-bank.com.ua/t?a=576ROW0N0XX0 50 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 50/200 грн (дебетова\кредитна)
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
Easypay 25 грн за реєстрацію - https://bit.ly/2WVX8JH
miltador
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:34

  klug написав:
  miltador написав:https://main.ochevygoda.com.ua/np_dp/

Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.

Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit

Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  BIGor написав:Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.

Если мерять карты суммами наличных, которые с них можно снять за один раз в чужих банкоматах, то многие карты будут ни о чем. Лично для меня само снятие наличных - это редкость, а больше 1000 грн - большая редкость. За весь этот год навскидку вспомню только один случай, когда снимал с карты больше 1000 грн. Понимаю, что у всех свои потребности, но тем не менее...
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 16:45

BIGor а кто позволит больше? такого типа карт
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:33

  ingtrans написав:
  BIGor написав:Як на мене ця карта просто ні про що, обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.

Если мерять карты суммами наличных, которые с них можно снять за один раз в чужих банкоматах, то многие карты будут ни о чем. Лично для меня само снятие наличных - это редкость, а больше 1000 грн - большая редкость. За весь этот год навскидку вспомню только один случай, когда снимал с карты больше 1000 грн. Понимаю, что у всех свои потребности, но тем не менее...

А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:39

наоборот
наличка критерий нищих :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 17:51

  v57 написав:наоборот
наличка критерий нищих :)

Обоснуйте.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:04

или теневиков
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 18:06

я вот пересичный
и не свинорыл
и снятие нала в чужом ящике мне абс.пофигу
v57
 
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