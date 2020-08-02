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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33
greenozon написав: BIGor написав:
обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)
А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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