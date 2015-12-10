RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1053105410551056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33

  greenozon написав:
  BIGor написав:обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.


гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)

А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 690
З нами з: 23.07.18
Подякував: 214 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 19:54

  Slx написав:
  greenozon написав:
  BIGor написав:обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.


гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)

А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?


в Укргазі взагалі не було кнопки "Інше" чи щось типу того
в Ощаді вже не памятаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9170
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06

Панове, чи знає історія прецеденти, коли у виписці писали б "Оплата товарів\послуг - інтернет", а кишмиш не зайшов би? Інтернет-ліміт теж зменшився, як потрібно. Я правильно розумію, що з високою ймовірністю має бути кишмиш і можна заходити на всю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Панове, чи знає історія прецеденти, коли у виписці писали б "Оплата товарів\послуг - інтернет", а кишмиш не зайшов би?

Да, оплаты от 2 июня. :)

  klug написав:Інтернет-ліміт теж зменшився, як потрібно. Я правильно розумію, що з високою ймовірністю має бути кишмиш і можна заходити на всю?

Да.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1381
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10

  greenozon написав:
  BIGor написав:обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.


гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)

Це вже проблема не УкрСибу, а тих банків, в чиїх банкоматах ви знімали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27702
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 6626 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  greenozon написав:в Ощаді вже не памятаю

В ощАде есть пимпочки, до 2К за раз
Но, например, #зеленелайно разрешил вбивать ток по 1К в АТМ ощАда :(
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 сер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32072
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2549 раз.
Подякували: 3739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:12

clientage

вітаю!

http://prntscr.com/ttcf7m

:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9170
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 599 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:13

  greenozon написав:clientage

вітаю!

http://prntscr.com/ttcf7m

:mrgreen:

это провОкация :)
Я обычный, тихий, скромный, даж застенчивый ХИ-клиент
...ну согласен на розового маленького поросеночка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32072
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2549 раз.
Подякували: 3739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22

  BIGor написав:А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?

Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4607
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1053105410551056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Feedfetcher, IDAN, IGNAT, ramaz і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.