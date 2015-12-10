А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33
А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
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Додано: Пон 03 сер, 2020 19:54
в Укргазі взагалі не було кнопки "Інше" чи щось типу того
в Ощаді вже не памятаю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06
Панове, чи знає історія прецеденти, коли у виписці писали б "Оплата товарів\послуг - інтернет", а кишмиш не зайшов би? Інтернет-ліміт теж зменшився, як потрібно. Я правильно розумію, що з високою ймовірністю має бути кишмиш і можна заходити на всю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Да, оплаты от 2 июня.
Да.
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:11
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В ощАде есть пимпочки, до 2К за раз
Но, например, #зеленелайно разрешил вбивать ток по 1К в АТМ ощАда
Востаннє редагувалось clientage в Пон 03 сер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:12
clientage
вітаю!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:13
это провОкация
Я обычный, тихий, скромный, даж застенчивый ХИ-клиент
...ну согласен на розового маленького поросеночка
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22
Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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