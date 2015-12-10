|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:33
greenozon написав: BIGor написав:
обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)
А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
-
Slx
-
-
- Повідомлень: 690
- З нами з: 23.07.18
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 19:54
Slx написав: greenozon написав: BIGor написав:
обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)
А вы уверены, что вместо нажатия кнопки 200 нельзя было перейти в другие операции - снятие наличных - снятие вольной суммы - вбивания 1000 кнопочками?
в Укргазі взагалі не було кнопки "Інше" чи щось типу того
в Ощаді вже не памятаю
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9170
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:06
Панове, чи знає історія прецеденти, коли у виписці писали б "Оплата товарів\послуг - інтернет", а кишмиш не зайшов би? Інтернет-ліміт теж зменшився, як потрібно. Я правильно розумію, що з високою ймовірністю має бути кишмиш і можна заходити на всю?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4607
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10
klug написав:
Панове, чи знає історія прецеденти, коли у виписці писали б "Оплата товарів\послуг - інтернет", а кишмиш не зайшов би?
Да, оплаты от 2 июня.
klug написав:
Інтернет-ліміт теж зменшився, як потрібно. Я правильно розумію, що з високою ймовірністю має бути кишмиш і можна заходити на всю?
Да.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, 10% на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, 10/12/15% на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, 5% на остаток)
-
ingtrans
-
-
- Повідомлень: 1381
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:10
greenozon написав: BIGor написав:
обмеження в не укрсибівських банкоматах - 1000 грн за одне зняття готівки.
гірше! 200 грн за раз (Ощад, Укргаз, ще якісь вже не пам'ятаю)
ПБ трошка тішить (1000)
Це вже проблема не УкрСибу, а тих банків, в чиїх банкоматах ви знімали
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27702
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1171 раз.
- Подякували: 6626 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:11
greenozon написав:
в Ощаді вже не памятаю
В ощАде есть пимпочки, до 2К за раз
Но, например, #зеленелайно
разрешил вбивать ток по 1К в АТМ ощАда
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 03 сер, 2020 20:12, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32072
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2549 раз.
- Подякували: 3739 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:12
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9170
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 599 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:13
это провОкация
Я обычный, тихий, скромный, даж застенчивый ХИ-клиент
...ну согласен на розового маленького поросеночка
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32072
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2549 раз.
- Подякували: 3739 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 03 сер, 2020 20:22
BIGor написав:
А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?
Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4607
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 558 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, IDAN
, IGNAT
, ramaz
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|