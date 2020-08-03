BIGor написав:klug написав:
Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам...
Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб з чужого клієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.
Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки.