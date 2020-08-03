Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / УкрСибБанк BNP Paribas Group УкрСибБанк BNP Paribas Group + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1054105510561057 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 236 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 19% 185 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 175 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 250 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 128 Всього голосів : 974 Додано: Пон 03 сер, 2020 23:22 BIGor написав: klug написав: BIGor написав: А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги? А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?

Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться. Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.

Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам... Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам...

Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб з чужого клієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.



Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки. Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб зклієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4609 З нами з: 18.08.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1054105510561057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням cohan, ramaz,

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Adast STIGA і 4 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор