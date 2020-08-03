RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1054105510561057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Пон 03 сер, 2020 23:22

  BIGor написав:
  klug написав:
  BIGor написав:А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?

Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.

Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам...

Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб з чужого клієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.

Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4609
З нами з: 18.08.14
Подякував: 203 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 10:52

  klug написав:
  miltador написав:https://main.ochevygoda.com.ua/np_dp/

Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.

Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit

Теж прийшло таке повідомлення, але.. реалізація через ж0%у
Знову якийсь сертифікат, який прийде протягом 20 днів і шо? А якщо я в морі купатимусь, чи в горах буду, чи зайнятий і не введу ті циферки "ключ-код", то шо, пропав мій кеш бек?

Стосовно NewCarв і MC Bilshe -карті трошки більше двух місяців, в програмі не реєструється.
Rainbow
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1054105510561057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Adast, Kevin, liliya_logical, MASolomko, ramaz, vililit і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.