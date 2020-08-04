BIGor написав:А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?
Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам...
Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб з чужого клієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.
Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки.
Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.
Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit
Теж прийшло таке повідомлення, але.. реалізація через ж0%у Знову якийсь сертифікат, який прийде протягом 20 днів і шо? А якщо я в морі купатимусь, чи в горах буду, чи зайнятий і не введу ті циферки "ключ-код", то шо, пропав мій кеш бек?
Стосовно NewCarв і MC Bilshe -карті трошки більше двух місяців, в програмі не реєструється.
Rainbow написав:Стосовно NewCarв і MC Bilshe -карті трошки більше двух місяців, в програмі не реєструється.
Та же проблемка. Звонил на горячку Мастеркарда, банк участвует, а карта - нет. Они сказали, что номера карт присылает им банк и звонить в Укрсиб. Но пока, из-за загрузки, руки не дошли позвонить, к тому же, у меня около 1400 баллов осталось после Колеса Сюрпризів, так что мне не сильно критично.