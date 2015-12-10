BIGor написав:А мне кажется смешными ограничения на снятие одномоментно эквивалента 40 дол США. Или живем действительно в нищенской стране где 1000 грн - это коллосальные деньги?
Справа не лише у бідності. Банки-власники банкоматів так максимізують свою комісію і зменшують витрати на інкасацію. МС їм платить фіксовану суму за операцію, більше операцій - більша комісія. На Візах бувають трошки більші ліміти, бо там інший принцип розрахунку, але зайвий раз ганяти інкасаторів усе одно банку не хочеться.
Да уж, вместо того что-бы ленивый инкассатор делал свою работу создают кучу геммора клиентам...
Ви так і не зрозуміли, що я Вам написав. КУАП при затвердженні лімітів і тарифів не ставить собі на меті максимізацію простою "лінивого Васі", що знаходиться на нижчих щаблях харчового ланцюга. Купити готівку коштує грошей (далеко не кожному банку її щодня заносять у касу мішками), інкасаторська машина коштує грошей, охорона коштує грошей, бензин коштує грошей і т.д. Пропонуєте вкластись у обладнання та персонал, щоб чужий клієнт міг зняти за раз 40к і банк на цьому заробив 2 грн? Бізнес, який не приносить дохід нікому не цікавий, тому банк і "створює гемор", щоб з чужого клієнта заробити не 2 грн, а хоча б 80, і що б ще для власних клієнтів кеш залишився.
Коли Дельта була в агонії Атмосферу виносили аж гай шумів, багато банків зробили висновки з тієї ситуації, у тому числі навчилися ставити ліміти на чужі картки.
Прийшла така пропозиція. Повертають кошти за оплату доставки НП.
Є сумніви, що тут багато власників Mastercard Platinum Debit
Теж прийшло таке повідомлення, але.. реалізація через ж0%у Знову якийсь сертифікат, який прийде протягом 20 днів і шо? А якщо я в морі купатимусь, чи в горах буду, чи зайнятий і не введу ті циферки "ключ-код", то шо, пропав мій кеш бек?
Стосовно NewCarв і MC Bilshe -карті трошки більше двух місяців, в програмі не реєструється.
Rainbow написав:Стосовно NewCarв і MC Bilshe -карті трошки більше двух місяців, в програмі не реєструється.
Та же проблемка. Звонил на горячку Мастеркарда, банк участвует, а карта - нет. Они сказали, что номера карт присылает им банк и звонить в Укрсиб. Но пока, из-за загрузки, руки не дошли позвонить, к тому же, у меня около 1400 баллов осталось после Колеса Сюрпризів, так что мне не сильно критично.
Экономист сказала, что по ньюкард смс 10 грн. Перевел на пуши. При оплате требует vcode, на горячке сказали звонить им за кодом или включить смс, оно бесплатно. Что в реальности, если бесплатно то на какой срок?
Інкогніто написав:Экономист сказала, что по ньюкард смс 10 грн. Перевел на пуши. При оплате требует vcode, на горячке сказали звонить им за кодом или включить смс, оно бесплатно. Что в реальности, если бесплатно то на какой срок?
Бесплатно.
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