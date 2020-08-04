MASolomko написав:Предлагают поучаствовать в розыгрыше
https://main.ochevygoda.com.ua/uso_aug11/
Ооо
Кого разыгрывать буудим?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38
Ооо
Кого разыгрывать буудим?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10
это всем, кто 2 месяца приложение использовал
Кешбечные карты!
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