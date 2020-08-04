RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1055105610571058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 974
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
250
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
128
Всього голосів : 974
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38

  MASolomko написав:Предлагают поучаствовать в розыгрыше https://main.ochevygoda.com.ua/uso_aug11/

Ооо
Кого разыгрывать буудим? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32078
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2550 раз.
Подякували: 3739 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10

  MASolomko написав:Предлагают поучаствовать в розыгрыше https://main.ochevygoda.com.ua/uso_aug11/
это всем, кто 2 месяца приложение использовал
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1798
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

как в новой карте- кешбек 5% на расчеты в инете https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

разобраться за что именно начисляется и за что не начисляется и где смотреть начисленный кешбек?
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 09.11.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:21

  nnallex написав:как в новой карте- кешбек 5% на расчеты в инете https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/

разобраться за что именно начисляется и за что не начисляется и где смотреть начисленный кешбек?

  Faceless написав:
reef написав:Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?
Нигде, выплатят автоматом в следующем месяце
Bosstone
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 21.04.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

то есть могут начислить могут не начислить, а-ля идеая - когда хз за что получишь, а за что нет
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 09.11.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31

  nnallex написав:то есть могут начислить могут не начислить, а-ля идеая - когда хз за что получишь, а за что нет

  omb написав:установите себе интернет лимиты в 10к и следите за остатком
Bosstone
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 21.04.10
Подякував: 623 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

зачем? я хочу видеть что мне капнуло и за что, а не просто тупая сумма раз в месяц
nnallex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 09.11.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53

  nnallex написав:я хочу видеть что мне капнуло и за что, а не просто тупая сумма раз в месяц

Хотеть - не вредно
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4575
З нами з: 27.12.17
Подякував: 96 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1055105610571058
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Alien, ingtrans, MASolomko, vadim1967 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88429)
05.08.2020 20:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.