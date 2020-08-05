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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 сер, 2020 18:38
Ооо
Кого разыгрывать буудим?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 05 сер, 2020 19:10
это всем, кто 2 месяца приложение использовал
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:05
как в новой карте- кешбек 5% на расчеты в инете https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
разобраться за что именно начисляется и за что не начисляется и где смотреть начисленный кешбек?
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nnallex
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:21
Faceless написав:
reef написав:Получил вчера New Card, пополнил мобильный, не могу понять, где смотреть кешбек?
Нигде, выплатят автоматом в следующем месяце
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Bosstone
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:25
то есть могут начислить могут не начислить, а-ля идеая - когда хз за что получишь, а за что нет
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nnallex
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:31
nnallex написав:
то есть могут начислить могут не начислить, а-ля идеая - когда хз за что получишь, а за что нет
omb написав:
установите себе интернет лимиты в 10к и следите за остатком
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Bosstone
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:51
зачем? я хочу видеть что мне капнуло и за что, а не просто тупая сумма раз в месяц
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nnallex
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Додано: Сер 05 сер, 2020 20:53
nnallex написав:
я хочу видеть что мне капнуло и за что, а не просто тупая сумма раз в месяц
Хотеть - не вредно
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mustbe
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:21
omb написав:
это всем, кто 2 месяца приложение использовал
Должно прийти приглашение?
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rollo
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Додано: Сер 05 сер, 2020 22:57
rollo да, но чтобы оно пришло надо пользоваться приложенькой
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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